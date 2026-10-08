Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce w kwietniu 2026 roku wyniosła 7695 zł, wynika z danych GUS, o których informuje RMF24. Oznacza to, że połowa pracowników zarabiała mniej niż ta kwota, a połowa — więcej. Mediana była o 20,3% niższa od średniego wynagrodzenia, które sięgnęło 9651,59 zł.

W ciągu roku mediana wynagrodzeń wzrosła o 6%, a w porównaniu z marcem — o 2,2%. Jednocześnie średnie wynagrodzenie było o 0,5% niższe niż miesiąc wcześniej, ale o 5,5% wyższe niż w kwietniu 2025 roku.

Różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn

Mediana wynagrodzenia mężczyzn wyniosła 7877,52 zł, a kobiet — 7545,48 zł. Wśród 10% najlepiej opłacanych pracowników mężczyźni otrzymywali co najmniej 15 820 zł, podczas gdy dla kobiet próg ten wynosił 14 144,02 zł. Największa nominalna różnica na korzyść mężczyzn przypadła na dziewiąty decyl i wyniosła 1675,98 zł. Jednocześnie w drugim decylu kobiety zarabiały o 263,71 zł więcej niż mężczyźni.

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Wpływ wielkości firmy i branży

Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w firmach zatrudniających co najmniej 1000 pracowników — 9098,87 zł. W podmiotach zatrudniających do dziewięciu osób mediana wyniosła 4806 zł, co odpowiadało płacy minimalnej. Średnie wynagrodzenie w najmniejszych firmach wyniosło 6324,06 zł, a w największych — 11 457,32 zł.

Najwyższą medianę wynagrodzenia — 13 007,75 zł — odnotowano w telekomunikacji, programowaniu, doradztwie i usługach informacyjnych. Pod względem średniego wynagrodzenia liderem była działalność finansowa i ubezpieczeniowa z wynikiem 17 202,48 zł.

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