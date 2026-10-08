Медианная месячная зарплата брутто в Польше в апреле 2026 года составила 7695 злотых, свидетельствуют данные GUS, о которых сообщает RMF24. Это означает, что половина работников зарабатывала меньше этой суммы, а половина — больше. Медиана была на 20,3% ниже средней зарплаты, которая достигла 9651,59 злотого.

За год медианная зарплата выросла на 6%, а по сравнению с мартом — на 2,2%. В то же время средняя зарплата была на 0,5% ниже, чем месяцем ранее, но на 5,5% превысила показатель апреля 2025 года.

Разница между зарплатами женщин и мужчин

Медианная зарплата мужчин составила 7877,52 злотого, а женщин — 7545,48 злотого. Среди 10% наиболее высокооплачиваемых работников мужчины получали не менее 15 820 злотых, тогда как для женщин этот порог составлял 14 144,02 злотого. Наибольшая номинальная разница в пользу мужчин пришлась на девятый дециль и составила 1675,98 злотого. В то же время во втором дециле женщины зарабатывали на 263,71 злотого больше мужчин.

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Влияние размера компании и отрасли

Самая высокая медианная зарплата была зафиксирована в компаниях с численностью не менее 1000 работников — 9098,87 злотого. В субъектах, где работают до девяти человек, медиана составила 4806 злотых, что соответствовало минимальной зарплате. Средняя зарплата в самых маленьких компаниях составляла 6324,06 злотого, а в крупнейших — 11 457,32 злотого.

Самая высокая медианная оплата труда — 13 007,75 злотого — отмечена в сфере телекоммуникаций, программирования, консалтинга и информационных услуг. По средней зарплате лидировала финансовая и страховая деятельность с показателем 17 202,48 злотого.

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