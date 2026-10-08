Президент США Дональд Трамп в августе приобрел акции Meta на сумму от $5 млн до $25 млн, а также старшие необеспеченные долговые бумаги SpaceX на сумму от $1 млн до $5 млн. Это следует из новой финансовой декларации, сообщает CNBC.

Более 500 операций за месяц

В декларации зафиксировано 517 операций по покупке и продаже ценных бумаг в августе. Их общая стоимость, согласно подсчетам CNBC на основе диапазонов, указанных в документе, составила от $74,3 млн до $273,3 млн. Минимальная сумма покупок достигла $44,2 млн, а продаж — $30,1 млн.

Крупнейшей операцией стала покупка 21 августа акций Meta на сумму от $5 млн до $25 млн. В тот же день Трамп также приобрел акции AT&T, ConocoPhillips, Abbott Laboratories, Netflix и Chevron — каждая операция оценена в диапазоне от $1 млн до $5 млн.

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Среди продаж 21 августа были пакеты акций Advanced Micro Devices и Church & Dwight на сумму от $1 млн до $5 млн каждый. Он также продал доли в Boeing, Home Depot, T-Mobile, Datadog, Dell Technologies, Palo Alto Networks и Nvidia стоимостью от $500 001 до $1 млн.

Инвестиция в долг SpaceX

18 августа счета Трампа приобрели старшие необеспеченные долговые бумаги ракетно-спутниковой компании SpaceX с процентной ставкой 5,35% и сроком погашения в июле 2031 года. Через два дня он подписал национальную политику в сфере космического транспорта, которая предусматривает поддержку более 1 000 запусков и входов космических аппаратов в атмосферу в год к 2030 году.

Документ также поручает федеральным ведомствам облегчать коммерческий доступ к федеральным стартовым площадкам и поощрять частные инвестиции и государственно-частное партнерство в космической инфраструктуре. SpaceX является крупным подрядчиком Пентагона и поставщиком запусков для NASA.

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