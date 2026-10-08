Президент Трамп придбав акції Meta на суму до $25 млн — CNBC

Президент США Дональд Трамп у серпні придбав акції Meta на суму від $5 млн до $25 млн, а також старші незабезпечені боргові папери SpaceX на суму від $1 млн до $5 млн. Це випливає з нової фінансової декларації, повідомляє CNBC.

Понад 500 операцій за місяць

У декларації зафіксовано 517 операцій із купівлі та продажу цінних паперів у серпні. Їхня загальна вартість, за підрахунками CNBC на основі діапазонів, зазначених у документі, становила від $74,3 млн до $273,3 млн. Мінімальна сума придбань сягнула $44,2 млн, а продажів — $30,1 млн.

Найбільшою операцією стала купівля 21 серпня акцій Meta на суму від $5 млн до $25 млн. Того ж дня Трамп також придбав акції AT&T, ConocoPhillips, Abbott Laboratories, Netflix і Chevron — кожна операція оцінена в діапазоні від $1 млн до $5 млн.

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Серед продажів 21 серпня були пакети акцій Advanced Micro Devices і Church & Dwight на суму від $1 млн до $5 млн кожен. Також він продав частки в Boeing, Home Depot, T-Mobile, Datadog, Dell Technologies, Palo Alto Networks і Nvidia вартістю від $500 001 до $1 млн.

Інвестиція у борг SpaceX

18 серпня рахунки Трампа придбали старші незабезпечені боргові папери ракетно-супутникової компанії SpaceX із процентною ставкою 5,35% та строком погашення в липні 2031 року. Через два дні він підписав національну політику у сфері космічного транспорту, яка передбачає підтримку понад 1 000 запусків і входжень космічних апаратів в атмосферу на рік до 2030 року.

Документ також доручає федеральним відомствам полегшувати комерційний доступ до федеральних стартових майданчиків і заохочувати приватні інвестиції та державно-приватне партнерство у космічній інфраструктурі. SpaceX є великим підрядником Пентагону та постачальником запусків для NASA.

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