美国总统唐纳德·特朗普8月购买了价值500万至2500万美元的Meta股票，以及价值100万至500万美元的SpaceX高级无担保债务证券。根据一份新的财务申报文件，CNBC报道。

一个月内超过500笔交易

该申报文件记录了8月进行的517笔证券买卖交易。根据CNBC依据文件所列区间进行的计算，这些交易的总价值为7430万至2.733亿美元。购买的最低金额达到4420万美元，出售的最低金额为3010万美元。

最大的一笔交易是8月21日购买价值500万至2500万美元的Meta股票。同一天，特朗普还购买了AT&T、ConocoPhillips、Abbott Laboratories、Netflix和Chevron的股票，每笔交易的估值均在100万至500万美元之间。

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8月21日的出售交易包括价值各为100万至500万美元的Advanced Micro Devices和Church & Dwight股票。此外，他还出售了Boeing、Home Depot、T-Mobile、Datadog、Dell Technologies、Palo Alto Networks和Nvidia的持股，价值在50.0001万至100万美元之间。

投资SpaceX债务

8月18日，特朗普的账户购买了火箭与卫星公司SpaceX的高级无担保债务证券，利率为5.35%，到期日为2031年7月。两天后，他签署了一项国家太空运输政策，该政策规定到2030年每年支持超过1000次发射和航天器重返大气层。

该文件还要求联邦机构便利商业机构使用联邦发射场，并鼓励对太空基础设施进行私人投资和开展公私合作。SpaceX是五角大楼的重要承包商，也是NASA的发射服务提供商。

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