Prezydent USA Donald Trump kupił w sierpniu akcje Meta o wartości od 5 mln do 25 mln dolarów, a także uprzywilejowane niezabezpieczone papiery dłużne SpaceX o wartości od 1 mln do 5 mln dolarów. Wynika to z nowej deklaracji finansowej, informuje CNBC.

Ponad 500 transakcji w ciągu miesiąca

W deklaracji odnotowano 517 transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych w sierpniu. Ich łączna wartość, według obliczeń CNBC opartych na przedziałach wskazanych w dokumencie, wyniosła od 74,3 mln do 273,3 mln dolarów. Minimalna wartość zakupów sięgnęła 44,2 mln dolarów, a sprzedaży — 30,1 mln dolarów.

Największą transakcją był zakup 21 sierpnia akcji Meta o wartości od 5 mln do 25 mln dolarów. Tego samego dnia Trump kupił również akcje AT&T, ConocoPhillips, Abbott Laboratories, Netflix i Chevron — każdą transakcję oszacowano w przedziale od 1 mln do 5 mln dolarów.

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Wśród transakcji sprzedaży z 21 sierpnia znalazły się pakiety akcji Advanced Micro Devices i Church & Dwight o wartości od 1 mln do 5 mln dolarów każdy. Sprzedał również udziały w Boeing, Home Depot, T-Mobile, Datadog, Dell Technologies, Palo Alto Networks i Nvidia o wartości od 500 001 do 1 mln dolarów.

Inwestycja w dług SpaceX

18 sierpnia rachunki Trumpa nabyły uprzywilejowane niezabezpieczone papiery dłużne spółki rakietowo-satelitarnej SpaceX z oprocentowaniem 5,35% i terminem zapadalności w lipcu 2031 roku. Dwa dni później podpisał krajową politykę w zakresie transportu kosmicznego, która przewiduje wsparcie dla ponad 1 000 startów i wejść statków kosmicznych w atmosferę rocznie do 2030 roku.

Dokument nakazuje również agencjom federalnym ułatwianie komercyjnego dostępu do federalnych miejsc startowych oraz zachęcanie do prywatnych inwestycji i partnerstw publiczno-prywatnych w infrastrukturze kosmicznej. SpaceX jest dużym wykonawcą Pentagonu i dostawcą usług startowych dla NASA.

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