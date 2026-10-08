Мировые фондовые рынки в четверг продолжили снижаться, тогда как цены на два основных нефтяных контракта выросли более чем на 1%. Опасения нового усиления инфляции также подняли доходности государственных облигаций до многолетних максимумов, сообщает Asharq Al-Awsat.

Падение бирж в Азии

Снижение на рынках произошло после отступления Уолл-стрит, где технологические компании потеряли часть недавних достижений. Индексы в Токио, Гонконге, Сиднее, Сингапуре, Сеуле, Веллингтоне, Тайбэе и Маниле снизились. В то же время шанхайский рынок немного вырос после возвращения инвесторов с недельного перерыва.

Рост стоимости нефти связали с обеспокоенностью поставками с Ближнего Востока. Издание сообщило, что тревожность на рынке усилилась после данных об увеличении атак Тегерана на танкеры в Ормузском проливе, а также предупреждений нефтяных чиновников о низком уровне мировых резервов.

Нефть и инфляционные ожидания

На предложение нефти также повлияло сокращение добычи в Мексиканском заливе более чем на 500 тыс. баррелей: производители останавливали работу из-за приближения тропического шторма «Исайас». Сообщения о готовности членов Международного энергетического агентства использовать дополнительные объемы из резервов не сняли напряженность среди трейдеров.

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Протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США показал, что большинство его участников считают вероятным еще одно повышение целевого диапазона ставки федеральных фондов до конца года. Участники заседания также отмечали признаки нового усиления американской экономики.

Технологический сектор и валюты

Инвесторы готовятся к сезону корпоративной отчетности, уделяя особое внимание технологическим компаниям из-за их высоких оценок и значительных вложений в сектор искусственного интеллекта. Акции Samsung снизились, хотя компания спрогнозировала рост операционной прибыли за июль—сентябрь на 782,5% в годовом выражении — до 107,4 трлн вон, или 80,3 млрд долларов. Прогноз оказался ниже средней оценки аналитиков в 108,7 трлн вон.

Евро тем временем оставался вблизи самых низких уровней с июня предыдущего года из-за обеспокоенности высоким государственным долгом Франции, что отразилось на рынке облигаций.

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