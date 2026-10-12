Налоговое управление Кении (KRA) в первом квартале 2026/27 финансового года зафиксировало дефицит обычных доходов в размере 58,2 млрд кенийских шиллингов. В то же время поступления за три месяца до конца сентября выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Поступления ниже плана

Обычные доходы, включающие налоговые и неналоговые поступления, составили 655,8 млрд шиллингов — на 14,4% больше, чем 573,5 млрд шиллингов за соответствующий период 2025 года, сообщает Nation Kenya со ссылкой на данные Национального казначейства страны.

В целом к концу сентября поступления были на 40,4 млрд шиллингов ниже плана. По данным казначейства, дефицит обычных доходов в 58,2 млрд шиллингов был частично нивелирован поступлениями по статье appropriations in aid, которые превысили целевой показатель на 17,8 млрд шиллингов.

Наибольшее отставание зафиксировали в поступлениях от подоходного налога: они составили 297,9 млрд шиллингов при плане в 323,3 млрд, то есть были меньше на 25,4 млрд. Поступления от акцизного налога также оказались ниже целевого показателя на 16,3 млрд шиллингов. Из всех основных видов налогов только импортная пошлина не отстала от плана.

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Рост расходов и дефицита

К концу сентября государственные расходы превысили запланированный уровень на 116,9 млрд шиллингов. Текущие расходы были выше плана на 59,3 млрд, расходы на развитие — на 34,7 млрд, а трансферты доли доходов правительствам округов — на 22,9 млрд шиллингов.

Бюджетный дефицит вместе с грантами за первые три месяца финансового года достиг 329,1 млрд шиллингов, или 1,6% ВВП. Это превысило запланированные 174,8 млрд шиллингов, или 0,8% ВВП.

Национальное казначейство среди фискальных рисков называет сокращение доходной базы, государственный долг и рост потребностей в расходах. По его оценке, доля внутренних доходов в ВВП снизилась с 18,1% в 2013/14 финансовом году до прогнозируемых 13,9% в 2026/27 году. Правительство рассчитывает наращивать поступления за счет упрощения налогового законодательства, пересмотра налоговых льгот и увеличения неналоговых доходов от государственных услуг.

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