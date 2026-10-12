Государственный долг Нигерии по состоянию на 30 июня 2026 года достиг ₦166,79 трлн, или примерно $120,93 млрд. По данным Управления по управлению долгом страны, о которых сообщает The Rio Times, эта сумма отражает объем государственного долга на указанную дату.

Оценка долга

Показатель приведен в национальной валюте — нигерийских найрах — и в долларовом эквиваленте. Издание называет Нигерию крупнейшей экономикой Африки и обращает внимание на вопрос финансирования ее будущих обязательств. В материале это названо актуальным вопросом для инвесторов и тех, кто следит за государственной политикой.

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Слушание 13 октября

В дополнительном описании публикации отмечается, что на 13 октября запланировано слушание по вопросу о том, смогут ли доходы покрыть растущие расходы на обслуживание долга. The Rio Times указывает, что этот вопрос касается способности страны финансировать будущие обязательства.

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