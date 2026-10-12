Держборг Нігерії сягнув $120,93 млрд станом на червень 2026 — The Rio Times

Державний борг Нігерії станом на 30 червня 2026 року досяг ₦166,79 трлн, або приблизно $120,93 млрд. За даними Управління з управління боргом країни, про які повідомляє The Rio Times, ця сума відображає обсяг державного боргу на вказану дату.

Оцінка боргу

Показник наведено в національній валюті — нігерійських найрах — і в доларовому еквіваленті. Видання називає Нігерію найбільшою економікою Африки та звертає увагу на питання фінансування її майбутніх зобов’язань. У матеріалі це названо актуальним питанням для інвесторів і тих, хто стежить за державною політикою.

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Слухання 13 жовтня

У додатковому описі публікації зазначено, що на 13 жовтня заплановано слухання щодо того, чи зможуть доходи покрити зростаючі витрати на обслуговування боргу. The Rio Times вказує, що це питання стосується спроможності країни фінансувати майбутні зобов’язання.

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