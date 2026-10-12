Dług publiczny Nigerii osiągnął 120,93 mld dolarów w czerwcu 2026 roku — The Rio Times
Dług publiczny Nigerii na 30 czerwca 2026 roku osiągnął 166,79 bln ₦, czyli około 120,93 mld dolarów. Według krajowego Urzędu Zarządzania Długiem, o czym informuje The Rio Times, kwota ta odzwierciedla poziom długu publicznego na wskazany dzień.
Ocena długu
Wskaźnik podano w walucie krajowej — nigeryjskich nairach — oraz w ekwiwalencie dolarowym. Publikacja nazywa Nigerię największą gospodarką Afryki i zwraca uwagę na kwestię finansowania jej przyszłych zobowiązań. W materiale określono to jako istotną kwestię dla inwestorów i osób śledzących politykę publiczną.
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Posiedzenie 13 października
W dodatkowym opisie publikacji zaznaczono, że na 13 października zaplanowano posiedzenie dotyczące tego, czy dochody będą w stanie pokryć rosnące koszty obsługi długu. The Rio Times wskazuje, że kwestia ta dotyczy zdolności kraju do finansowania przyszłych zobowiązań.