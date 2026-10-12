Kenijski Urząd Skarbowy (KRA) odnotował w pierwszym kwartale roku finansowego 2026/27 niedobór dochodów zwykłych w wysokości 58,2 mld szylingów kenijskich. Jednocześnie wpływy w ciągu trzech miesięcy do końca września wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Wpływy poniżej planu

Dochody zwykłe, obejmujące wpływy podatkowe i niepodatkowe, wyniosły 655,8 mld szylingów, czyli o 14,4% więcej niż 573,5 mld szylingów w analogicznym okresie 2025 roku, podaje Nation Kenya, powołując się na dane krajowego Ministerstwa Skarbu.

Łącznie do końca września wpływy były o 40,4 mld szylingów niższe od planu. Według Ministerstwa Skarbu niedobór dochodów zwykłych w wysokości 58,2 mld szylingów został częściowo zniwelowany przez wpływy w pozycji appropriations in aid, które przekroczyły cel o 17,8 mld szylingów.

Największe odchylenie odnotowano we wpływach z podatku dochodowego: wyniosły one 297,9 mld szylingów wobec planowanych 323,3 mld, czyli o 25,4 mld szylingów mniej. Wpływy z podatku akcyzowego również były o 16,3 mld szylingów niższe od celu. Spośród wszystkich głównych rodzajów podatków tylko cło importowe nie pozostawało w tyle za planem.

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Wzrost wydatków i deficytu

Do końca września wydatki rządowe przekroczyły planowany poziom o 116,9 mld szylingów. Wydatki bieżące były wyższe od planu o 59,3 mld, wydatki rozwojowe — o 34,7 mld, a transfery udziałów w dochodach do rządów hrabstw — o 22,9 mld szylingów.

Deficyt budżetowy wraz z grantami za pierwsze trzy miesiące roku finansowego osiągnął 329,1 mld szylingów, czyli 1,6% PKB. Przekroczył on planowane 174,8 mld szylingów, czyli 0,8% PKB.

Ministerstwo Skarbu wymienia wśród ryzyk fiskalnych kurczącą się bazę dochodową, dług publiczny i rosnące potrzeby wydatkowe. Według jego oceny udział dochodów krajowych w PKB spadł z 18,1% w roku finansowym 2013/14 do prognozowanych 13,9% w 2026/27. Rząd liczy na zwiększenie wpływów poprzez uproszczenie przepisów podatkowych, przegląd ulg podatkowych oraz wzrost dochodów niepodatkowych z usług publicznych.

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