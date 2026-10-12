KOSPI w Seulu spadł o 3,65% — Korea Herald

W Seulu 12 października bazowy indeks giełdowy KOSPI spadł o 241,69 punktu, czyli o 3,65%, do 6384,24 punktu. Spadek był czwartą z rzędu stratą indeksu w związku z szeroką wyprzedażą akcji technologicznych, obawami inflacyjnymi i wysokimi cenami ropy, informuje Korea Herald.

Sprzedaż inwestorów

Po otwarciu notowań ze spadkiem o 0,07% KOSPI kontynuował zniżkę w ciągu dnia. Wolumen obrotu wyniósł 313 mln akcji o wartości 21,33 bln wonów, czyli około 16 mld dolarów. Liczba akcji, które potaniały, sięgnęła 717, podczas gdy 166 zyskało na wartości.

Inwestorzy zagraniczni sprzedali akcje netto za 2,02 bln wonów, a inwestorzy instytucjonalni — za 110,65 mld wonów. Jednocześnie inwestorzy indywidualni kupili papiery wartościowe netto za 1,47 bln wonów.

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Spadek akcji technologicznych

Analityczka Hana Securities Lim Seung Mi powiązała spadek KOSPI z rebalansowaniem funduszy giełdowych ukierunkowanych na półprzewodniki, a także z obawami, że Samsung Electronics i SK hynix mogły zakończyć skup własnych akcji.

Akcje Samsung Electronics spadły o 4,39% do 250 500 wonów, a SK hynix — o 4,52%, do 1,6 mln wonów. Hanwha Aerospace straciła 3,25%, a Hyundai Motor — 1,39%. Natomiast spółka żeglugowa HMM zyskała 4,81%, a producent wyrobów tytoniowych KT&G wzrósł o 1,58%.

Ceny ropy rosły w związku z nasileniem napięć na Bliskim Wschodzie po nowych atakach Huti na główne lotnisko Arabii Saudyjskiej. Zdaniem analityków szerszy konflikt regionalny może zakłócić dostawy energii, zwiększyć presję inflacyjną i utrudnić wysiłki Rezerwy Federalnej USA na rzecz ograniczenia inflacji. Won południowokoreański umocnił się do 1335,1 wona za dolara amerykańskiego z 1342,8 wona na zamknięciu poprzedniej sesji giełdowej.

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