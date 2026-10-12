W Londynie w Wielkiej Brytanii dolar amerykański 12 października był notowany w pobliżu najwyższego poziomu od półtora roku. Inwestorzy zachowywali ostrożność z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz przed publikacją kluczowych danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych, podaje Channel NewsAsia.

Rynki reagują na napięcia w regionie

Ceny ropy pozostawały niestabilne po tym, jak wspierani przez Iran jemeńscy Huti zintensyfikowali ataki na Arabię Saudyjską. W weekend zaatakowano również dwa tankowce. Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 0,5%, do 104 dolarów za baryłkę.

Na notowania ropy wpłynęło również oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa o energetycznym rozejmie między Ukrainą a Rosją, państwem-agresorem. Jednocześnie cena kontraktów terminowych Brent wciąż była niemal o 45% wyższa niż przed rozpoczęciem wojny, a na niektórych rynkach fizycznych ceny były dwukrotnie wyższe od tego poziomu.

Indeks dolara, który odzwierciedla kurs amerykańskiej waluty wobec sześciu innych walut, nieznacznie spadł do 102,16, lecz pozostawał blisko 18-miesięcznego maksimum odnotowanego w ubiegłym tygodniu. Według amerykańskiego regulatora rynków finansowych wartość pozycji inwestorów stawiających na umocnienie dolara wzrosła w tygodniu do 7 października do około 36 mld dolarów z 8,4 mld dolarów trzy tygodnie wcześniej, głównie kosztem euro.

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Uwaga skupiona na inflacji w USA

Rynek oczekuje raportu o inflacji konsumenckiej w USA, który ma zostać opublikowany w środę. Jest to jeden z ostatnich kluczowych wskaźników ekonomicznych przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej w tym miesiącu. Strateg MUFG Lee Hardman zauważył, że dolar umocnił się z powodu negatywnych wydarzeń poza Stanami Zjednoczonymi, które zwiększyły jego atrakcyjność, choć uczestnicy rynku obniżyli oczekiwania dotyczące dalszych podwyżek stóp przez Fed.

W ubiegłym miesiącu Fed po raz pierwszy od 2023 roku podniósł stopy procentowe, próbując ograniczyć inflację. Według CME FedWatch traderzy oceniali prawdopodobieństwo utrzymania stopy na obecnym poziomie w tym miesiącu na 81%, podczas gdy miesiąc wcześniej wynosiło ono 51%.

Euro utrzymywało się na poziomie 1,12 dolara po pięciu kolejnych tygodniach spadków. Dolar niemal nie zmienił się wobec japońskiego jena i wynosił 158,41 jena, a funt szterling wzrósł o 0,1%, do 1,3244 dolara. Rupia indyjska umocniła się o 1,1%, do 95,7 rupii za dolara, po działaniach banku centralnego mających zmniejszyć presję na walutę.

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