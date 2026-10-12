В Лондоне, Великобритания, доллар США 12 октября торговался вблизи самого высокого уровня за последние полтора года. Инвесторы сохраняли осторожность из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в Соединенных Штатах, сообщает Channel NewsAsia.

Рынки реагируют на напряженность в регионе

Цены на нефть оставались нестабильными после того, как поддерживаемые Ираном йеменские хуситы активизировали удары по Саудовской Аравии. В течение выходных также были атакованы два танкера. Фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,5% — до 104 долларов за баррель.

На нефтяные котировки также повлияло заявление президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Украиной и Россией — государством-агрессором. В то же время цена фьючерсов Brent все еще была почти на 45% выше, чем до начала войны, а на некоторых физических рынках цены вдвое превышали тот уровень.

Индекс доллара, отражающий курс американской валюты к шести другим валютам, немного снизился — до 102,16, но оставался неподалеку от 18-месячного максимума, зафиксированного на прошлой неделе. По данным американского регулятора финансовых рынков, объем позиций инвесторов на укрепление доллара за неделю до 7 октября вырос примерно до 36 млрд долларов с 8,4 млрд долларов тремя неделями ранее, преимущественно за счет евро.

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Внимание к инфляции в США

Рынок ожидает отчета о потребительской инфляции в США, который должны опубликовать в среду. Это один из последних ключевых экономических показателей перед заседанием Федеральной резервной системы в этом месяце. Стратег MUFG Ли Хардман отметил, что доллар укрепился из-за негативных событий за пределами США, которые повысили его привлекательность, хотя участники рынка снизили ожидания относительно дальнейшего повышения ставок ФРС.

В прошлом месяце ФРС впервые с 2023 года повысила процентные ставки, пытаясь сдержать инфляцию. По данным CME FedWatch, трейдеры оценивали вероятность сохранения ставки на нынешнем уровне в этом месяце в 81%, тогда как месяцем ранее она составляла 51%.

Евро держался на уровне 1,12 доллара после пяти недель подряд снижения. Доллар почти не изменился по отношению к японской иене — 158,41 иены, а фунт стерлингов прибавил 0,1% — до 1,3244 доллара. Индийская рупия укрепилась на 1,1%, до 95,7 рупии за доллар, после действий центрального банка по снижению давления на валюту.

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