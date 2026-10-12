美元在18个月高点附近交易——Channel NewsAsia

10月12日，在英国伦敦，美元在过去一年半的最高水平附近交易。由于中东冲突升级，以及美国关键通胀数据即将公布，投资者保持谨慎，Channel NewsAsia报道。

市场对该地区紧张局势作出反应

在伊朗支持的也门胡塞武装加大对沙特阿拉伯的袭击后，油价仍然波动。周末期间还有两艘油轮遭到袭击。布伦特原油期货下跌0.5%，至每桶104美元。

美国总统唐纳德·特朗普就乌克兰与俄罗斯——侵略国——之间能源停火发表的声明，也影响了油价。同时，布伦特期货价格仍比战争开始前高出近45%，而在一些现货市场，价格是当时水平的两倍。

反映美元兑其他六种货币汇率的美元指数小幅降至102.16，但仍接近上周创下的18个月高点。根据美国金融市场监管机构的数据，截至10月7日的一周内，投资者押注美元走强的持仓规模从三周前的84亿美元增至约360亿美元，主要以欧元为代价。

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关注美国通胀

市场正在等待将于周三公布的美国消费者通胀报告。这是本月美联储会议前最后几个关键经济指标之一。MUFG策略师李·哈德曼表示，美元因美国境外的负面事件而走强，这些事件增强了美元的吸引力，尽管市场参与者下调了对美联储进一步加息的预期。

上个月，美联储自2023年以来首次上调利率，试图抑制通胀。根据CME FedWatch的数据，交易员预计本月利率维持在当前水平的概率为81%，而一个月前为51%。

欧元在连续五周下跌后维持在1.12美元。美元兑日元几乎未变，为158.41日元；英镑上涨0.1%，至1.3244美元。印度卢比在央行采取行动缓解货币压力后升值1.1%，至1美元兑95.7卢比。

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