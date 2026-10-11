Międzynarodowe rezerwy Boliwii na dzień 30 września 2026 roku wynosiły 3,9328 mld USD, o 8,7%, czyli o 315,5 mln USD więcej niż na koniec czerwca. Wzrost zapewniły przede wszystkim zakupy złota na rynku krajowym, informuje The Rio Times, powołując się na Bank Centralny Boliwii.

Złoto stanowi większość rezerw

W lipcu–wrześniu bank centralny kupił 4,1 tony złota zgodnie z ustawą nr 1503. Wielkość rezerw złota wzrosła z 22,3 do 25,3 tony, a ich wartość oszacowano na 3,3794 mld USD.

Udział złota w międzynarodowych rezerwach kraju wzrósł z 80% na koniec czerwca do 87% na koniec września. Sam regulator określił taki poziom koncentracji jako nierekomendowany i wskazał na potrzebę większej dywersyfikacji aktywów. We wrześniu fizyczna ilość złota wzrosła o jedną tonę, jednak jego wartość rynkowa spadła o 78 mln USD.

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Z 25,3 tony złota 14,7 tony były przechowywane w bankach zagranicznych, 8,9 tony w skarbcach Banku Centralnego Boliwii, a kolejne 1,7 tony znajdowały się w transporcie. Toronto Dominion Bank przechowywał 6 ton złota, a JPMorgan Chase Bank — 1,4 tony.

Płynne aktywa walutowe spadły

Jednocześnie rezerwy walutowe wykorzystywane do rozliczeń za import i obsługi długu zagranicznego zmniejszyły się o 187,7 mln USD — do 474,2 mln USD. To o 28,4% mniej niż 661,9 mln USD na koniec czerwca. Bank centralny wyjaśnił spadek płatnościami z tytułu zobowiązań zewnętrznych.

Boliwia lokuje te środki w instrumentach krótkoterminowych, głównie w papierach wartościowych Skarbu USA. Aktywa w Stanach Zjednoczonych stanowią 68% rezerw walutowych, a kolejne 24% przypada na instrumenty ponadnarodowych kredytodawców.

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