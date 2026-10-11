截至2026年9月30日，玻利维亚国际储备为39.328亿美元，较6月底增加8.7%，即3.155亿美元。增长主要由在国内市场购买黄金推动，The Rio Times报道，并援引玻利维亚中央银行的数据。

黄金占储备的大部分

7月至9月，中央银行根据第1503号法律购买了4.1吨黄金。黄金储备量从22.3吨增至25.3吨，其价值估计为33.794亿美元。

黄金在该国国际储备中的占比从6月底的80%升至9月底的87%。监管机构本身称，这一集中度水平不被推荐，并指出需要实现资产的更大程度多元化。9月，黄金的实物数量增加了1吨，但其市场价值减少了7800万美元。

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在25.3吨黄金中，14.7吨存放在外国银行，8.9吨存放在玻利维亚中央银行金库，另有1.7吨在运输途中。Toronto Dominion Bank存放了6吨黄金，JPMorgan Chase Bank存放了1.4吨。

流动外汇资产减少

与此同时，用于支付进口款项和偿还外债的外汇储备减少了1.877亿美元，降至4.742亿美元。这比6月底的6.619亿美元低28.4%。中央银行解释称，减少是由于偿付外部债务。

玻利维亚将这些资金配置于短期工具，主要是美国国债证券。美国资产占外汇储备的68%，另有24%配置于超国家贷款机构的工具。

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