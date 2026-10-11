Международные резервы Боливии по состоянию на 30 сентября 2026 года составляли $3,9328 млрд, что на 8,7%, или на $315,5 млн, больше, чем в конце июня. Рост преимущественно обеспечили закупки золота на внутреннем рынке, сообщает The Rio Times со ссылкой на Центральный банк Боливии.

Золото составляет большую часть резервов

В июле—сентябре центральный банк приобрел 4,1 тонны золота в соответствии с законом №1503. Объем золотых запасов вырос с 22,3 до 25,3 тонны, а их стоимость оценивалась в $3,3794 млрд.

Доля золота в международных резервах страны увеличилась с 80% в конце июня до 87% в конце сентября. Сам регулятор назвал такой уровень концентрации нерекомендуемым и указал на необходимость большей диверсификации активов. В сентябре физический объем золота вырос на одну тонну, однако его рыночная стоимость сократилась на $78 млн.

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Из 25,3 тонны золота 14,7 тонны хранились в иностранных банках, 8,9 тонны — в хранилищах Центрального банка Боливии, еще 1,7 тонны находились в пути. Toronto Dominion Bank хранил 6 тонн золота, а JPMorgan Chase Bank — 1,4 тонны.

Ликвидные валютные активы сократились

В то же время валютные резервы, используемые для расчетов за импорт и обслуживания внешнего долга, уменьшились на $187,7 млн — до $474,2 млн. Это на 28,4% меньше, чем $661,9 млн в конце июня. Центральный банк объяснил сокращение выплатами по внешним обязательствам.

Эти средства Боливия размещает в краткосрочных инструментах, преимущественно в ценных бумагах Казначейства США. На активы в США приходится 68% валютных резервов, еще 24% — на инструменты наднациональных кредиторов.

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