Кабинет министров Объединённых Арабских Эмиратов одобрил федеральный бюджет на 2027–2029 годы с совокупными расходами в размере 292,5 млрд дирхамов, или около $79,64 млрд. Это на 28,3% больше, чем в предыдущем трёхлетнем бюджетном цикле, сообщает The National.

Отдельно правительство утвердило бюджет на 2027 год с расходами в размере 90,1 млрд дирхамов. Вице-президент ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид заявил, что неизменными приоритетами государства остаются образование, здравоохранение, жильё, социальные услуги, качество жизни и стабильность граждан.

Распределение расходов на 2027 год

Наибольшая доля годового бюджета — 34,6 млрд дирхамов, или 38,4% — предусмотрена на социальное развитие и социальные выплаты. На государственное управление выделили 29,1 млрд дирхамов, что составляет 32,3% расходов.

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17,8 млрд дирхамов, или 19,7% — федеральные расходы;

5,6 млрд дирхамов, или 6,2% — финансовые активы и инвестиции;

3 млрд дирхамов, или 3,4% — инфраструктура и экономические ресурсы.

Направления бюджетного цикла

Новый бюджет охватывает общественную защиту и безопасность, экономику будущего, образование, занятость и расширение возможностей, здравоохранение и качество жизни, лидерство, государственное управление и международные отношения. Среди его направлений также определены промышленность, технологии, энергетика, инфраструктура, культура, медиа и спорт.

ОАЭ запустили бюджетный цикл на 2027–2029 годы в прошлом году, определив его приоритетами устойчивое развитие, искусственный интеллект и эффективность. По данным правительственных чиновников, общий объём федерального бюджета за четыре предыдущих бюджетных цикла составил около 900 млрд дирхамов.

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