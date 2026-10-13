阿拉伯联合酋长国部长理事会批准了2027年至2029年联邦预算，总支出为2925亿迪拉姆，约合796.4亿美元。据《The National》报道，这比上一个三年预算周期高出28.3%。

政府还单独批准了2027年预算，支出为901亿迪拉姆。阿联酋副总统兼迪拜统治者谢赫穆罕默德·本·拉希德表示，教育、医疗保健、住房、社会服务、生活质量和公民稳定仍是国家不变的优先事项。

2027年支出分配

年度预算中占比最大的一部分——346亿迪拉姆，即38.4%——将用于社会发展和社会福利。政府管理获得291亿迪拉姆，占支出的32.3%。

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178亿迪拉姆，即19.7%——联邦支出；

56亿迪拉姆，即6.2%——金融资产和投资；

30亿迪拉姆，即3.4%——基础设施和经济资源。

预算周期的方向

新预算涵盖公共保护与安全、未来经济、教育、就业与赋能、医疗保健与生活质量、领导力、公共管理和国际关系。其方向还包括工业、技术、能源、基础设施、文化、媒体和体育。

阿联酋去年启动了2027年至2029年预算周期，并将可持续发展、人工智能和效率确定为优先事项。政府官员表示，在此前四个预算周期中，联邦预算总额约为9000亿迪拉姆。

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