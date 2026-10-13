Rada Ministrów Zjednoczonych Emiratów Arabskich zatwierdziła budżet federalny na lata 2027–2029 o łącznych wydatkach wynoszących 292,5 mld dirhamów, czyli około 79,64 mld dolarów. To o 28,3% więcej niż w poprzednim trzyletnim cyklu budżetowym, informuje The National.

Osobno rząd zatwierdził budżet na 2027 rok z wydatkami w wysokości 90,1 mld dirhamów. Wiceprezydent ZEA i władca Dubaju, szejk Mohammed bin Rashid, oświadczył, że niezmiennymi priorytetami państwa pozostają edukacja, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, usługi socjalne, jakość życia i stabilność obywateli.

Podział wydatków na 2027 rok

Największą część rocznego budżetu — 34,6 mld dirhamów, czyli 38,4% — przeznaczono na rozwój społeczny i świadczenia socjalne. Na administrację publiczną przeznaczono 29,1 mld dirhamów, co stanowi 32,3% wydatków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

17,8 mld dirhamów, czyli 19,7% — wydatki federalne;

5,6 mld dirhamów, czyli 6,2% — aktywa finansowe i inwestycje;

3 mld dirhamów, czyli 3,4% — infrastruktura i zasoby gospodarcze.

Kierunki cyklu budżetowego

Nowy budżet obejmuje ochronę publiczną i bezpieczeństwo, gospodarkę przyszłości, edukację, zatrudnienie i wzmacnianie możliwości, ochronę zdrowia i jakość życia, przywództwo, administrację publiczną oraz stosunki międzynarodowe. Wśród jego kierunków określono także przemysł, technologie, energetykę, infrastrukturę, kulturę, media i sport.

ZEA uruchomiły cykl budżetowy na lata 2027–2029 w ubiegłym roku, określając jako jego priorytety zrównoważony rozwój, sztuczną inteligencję i efektywność. Według przedstawicieli rządu łączna wartość budżetu federalnego w czterech poprzednich cyklach budżetowych wyniosła około 900 mld dirhamów.

Czytaj nas na