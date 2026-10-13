ОАЕ схвалили трирічний бюджет на 292,5 млрд дирхамів — The National

Кабінет міністрів Об’єднаних Арабських Еміратів схвалив федеральний бюджет на 2027–2029 роки із сукупними видатками 292,5 млрд дирхамів, або близько $79,64 млрд. Це на 28,3% більше, ніж у попередньому трирічному бюджетному циклі, повідомляє The National.

Окремо уряд затвердив бюджет на 2027 рік із видатками 90,1 млрд дирхамів. Віцепрезидент ОАЕ та правитель Дубая шейх Мохаммед бін Рашид заявив, що незмінними пріоритетами держави залишаються освіта, охорона здоров’я, житло, соціальні послуги, якість життя та стабільність громадян.

Розподіл видатків на 2027 рік

Найбільшу частку річного бюджету — 34,6 млрд дирхамів, або 38,4% — передбачено на соціальний розвиток і соціальні виплати. На державне управління виділили 29,1 млрд дирхамів, що становить 32,3% видатків.

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17,8 млрд дирхамів, або 19,7% — федеральні видатки;

5,6 млрд дирхамів, або 6,2% — фінансові активи та інвестиції;

3 млрд дирхамів, або 3,4% — інфраструктура та економічні ресурси.

Напрями бюджетного циклу

Новий бюджет охоплює громадський захист і безпеку, економіку майбутнього, освіту, зайнятість і розширення можливостей, охорону здоров’я та якість життя, лідерство, державне управління й міжнародні відносини. Також серед його напрямів визначені промисловість, технології, енергетика, інфраструктура, культура, медіа і спорт.

Бюджетний цикл на 2027–2029 роки ОАЕ запустили торік, визначивши його пріоритетами сталий розвиток, штучний інтелект та ефективність. За даними урядовців, за чотири попередні бюджетні цикли загальний обсяг федерального бюджету становив близько 900 млрд дирхамів.

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