В США доходность 10-летних государственных облигаций 13 октября снизилась более чем на 4 базисных пункта — до 5,202%. Это произошло на фоне снижения цен на энергоносители и ожидания ключевых макроэкономических данных на этой неделе, сообщает CNBC.

Динамика доходности

Доходность 30-летних казначейских облигаций США также потеряла более 4 базисных пунктов и составила 5,552%. В то же время доходность двухлетних бумаг, которая теснее связана с краткосрочными решениями Федеральной резервной системы по ставкам, выросла менее чем на 1 базисный пункт — до 4,80%.

Один базисный пункт равен 0,01 процентного пункта. Цены облигаций и их доходность движутся в противоположных направлениях. Торги на рынке гособлигаций США возобновились во вторник после выходного в понедельник, когда страна отмечала День Колумба.

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Нефть и инфляционные ожидания

Падение доходности произошло после заметного удешевления нефти. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate с поставкой в ноябре потеряли более 1% и торговались вблизи 92 долларов за баррель. Фьючерсы на Brent также снизились более чем на 1% — примерно до 105 долларов за баррель.

Инвесторы оценивали перспективу увеличения поставок российского дизельного топлива на мировой рынок после так называемого энергетического перемирия между Российской Федерацией — государством-агрессором — и Украиной, заключенного при посредничестве США.

В среду должны опубликовать данные об инфляции в США за сентябрь. Согласно консенсус-прогнозу, годовая инфляция составит 3,7% против 3,4% в августе. Показатель потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей ожидается на уровне 2,5% в годовом выражении после 2,4% месяцем ранее. В четверг должны выйти данные об индексе цен производителей и розничных продажах за сентябрь.

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