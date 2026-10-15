Член правления Коэда призвала Банк Японии не медлить со ставками — Channel NewsAsia
В четверг, 15 октября, член правления Банка Японии Дзюнко Коэда заявила, что центробанк не должен проявлять чрезмерную осторожность в вопросе повышения процентных ставок.
Как сообщает Channel NewsAsia, Коэда связала такую позицию со значительными рисками ускорения инфляции.
В публикации CNA отмечается, что первоисточником сообщения является Reuters.
Своевременная корректировка ставок
По словам Коэды, Банк Японии должен своевременно корректировать ставки, учитывая текущее состояние экономики и ситуацию с ценами в стране.
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Она говорила о повышении и корректировке процентных ставок как о решениях, которые должны приниматься с учетом экономических и ценовых условий.
Ориентир нейтральной ставки
Коэда также заявила, что при принятии таких решений центральный банк должен помнить об оценочном диапазоне нейтральной процентной ставки.
Она выступила с этой речью перед представителями бизнеса в городе Кумамото, расположенном на юге Японии.