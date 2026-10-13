美国10年期国债收益率降至5.202%——CNBC

10月13日，美国10年期国债收益率下跌逾4个基点，至5.202%。在能源价格下跌以及市场等待本周关键宏观经济数据之际，收益率出现下滑，CNBC报道。

收益率走势

30年期美国国债收益率也下跌逾4个基点，报5.552%。与此同时，与美联储短期利率决策联系更紧密的两年期国债收益率上涨不足1个基点，至4.80%。

一个基点等于0.01个百分点。债券价格与其收益率走势相反。美国国债市场在周二恢复交易，此前周一因该国庆祝哥伦布日而休市。

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石油与通胀预期

收益率下跌发生在油价明显走低之后。11月交割的美国西得克萨斯中质原油期货下跌逾1%，交易价格接近每桶92美元。布伦特原油期货也下跌逾1%，至每桶约105美元。

在美国斡旋下，俄罗斯联邦——侵略国——与乌克兰达成所谓的能源停战后，投资者正在评估俄罗斯柴油供应增加并进入全球市场的前景。

美国将于周三公布9月通胀数据。根据市场一致预期，年通胀率将为3.7%，而8月为3.4%。剔除食品和能源后的消费者价格指标预计同比为2.5%，此前一个月为2.4%。周四将公布9月生产者价格指数和零售销售数据。

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