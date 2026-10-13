W USA rentowność 10-letnich obligacji skarbowych 13 października spadła o ponad 4 punkty bazowe — do 5,202%. Stało się to w związku ze spadkiem cen energii oraz oczekiwaniem na kluczowe dane makroekonomiczne w tym tygodniu, podaje CNBC.

Dynamika rentowności

Rentowność 30-letnich amerykańskich obligacji skarbowych również straciła ponad 4 punkty bazowe i wyniosła 5,552%. Jednocześnie rentowność dwuletnich papierów, która jest ściślej związana z krótkoterminowymi decyzjami Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, wzrosła o mniej niż 1 punkt bazowy — do 4,80%.

Jeden punkt bazowy odpowiada 0,01 punktu procentowego. Ceny obligacji i ich rentowność poruszają się w przeciwnych kierunkach. Handel na amerykańskim rynku obligacji skarbowych wznowiono we wtorek po dniu wolnym w poniedziałek, kiedy kraj obchodził Dzień Kolumba.

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Ropa i oczekiwania inflacyjne

Spadek rentowności nastąpił po wyraźnej przecenie ropy. Kontrakty futures na amerykańską ropę West Texas Intermediate z dostawą w listopadzie straciły ponad 1% i były notowane w pobliżu 92 dolarów za baryłkę. Kontrakty futures na Brent również spadły o ponad 1% — do około 105 dolarów za baryłkę.

Inwestorzy oceniali perspektywę zwiększenia dostaw rosyjskiego oleju napędowego na światowy rynek po tak zwanym rozejmie energetycznym między Federacją Rosyjską — państwem agresorem — a Ukrainą, zawartym za pośrednictwem USA.

W środę mają zostać opublikowane dane o inflacji w USA za wrzesień. Według prognozy konsensusowej roczna inflacja wyniesie 3,7%, wobec 3,4% w sierpniu. Wskaźnik cen konsumpcyjnych z wyłączeniem żywności i energii ma wynieść 2,5% w ujęciu rocznym, po 2,4% miesiąc wcześniej. W czwartek mają zostać opublikowane dane o indeksie cen producentów i sprzedaży detalicznej za wrzesień.

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