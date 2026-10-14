W Pakistanie bazowy indeks KSE-100 Pakistańskiej Giełdy Papierów Wartościowych spadł o 347,97 punktu, czyli o 0,21%, do 164 776,44 punktu. Wskaźnik obniżył się poniżej 165 000 punktów w związku z ostrożnością inwestorów i sprzedażą akcji, informuje Dawn.

Sesja giełdowa była zmienna

Według Topline Securities indeks w trakcie sesji wahał się w wąskim przedziale. Otworzył się wzrostem po wcześniejszej wyprzedaży i osiągnął śródsesyjny szczyt 166 071 punktów, jednak realizacja zysków na wyższych poziomach sprowadziła wskaźnik ponownie na ujemne terytorium.

Największy wpływ na KSE-100 miały akcje Pakistan Telecommunication Company, United Bank, Habib Bank, Lucky Cement i Mari Energies. Łącznie spółki te odjęły od indeksu 343 punkty.

Wolumen obrotu wzrósł

Liczba akcji będących przedmiotem obrotu wzrosła o 5,72% do 384 mln. Jednocześnie wartość obrotu spadła o 9,67% i wyniosła 13,1 mld rupii pakistańskich.

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W materiale zaznaczono, że inwestorzy zachowywali ostrożność w obliczu niepewności politycznej po wprowadzeniu rządów gubernatorskich i stanu wyjątkowego w prowincji Chajber Pasztunchwa, rządzonej przez partię PTI. Obawy gospodarcze utrzymywały się mimo oceny ministra finansów, że wzrost PKB kraju w bieżącym roku fiskalnym przekroczy 4% nawet w przypadku szoku naftowego.

We wrześniu sprzedaż samochodów, lekkich pojazdów użytkowych, furgonów i SUV-ów w Pakistanie spadła o 3% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 12% rok do roku, do 15 100 sztuk. Jednocześnie w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026/27 łączna sprzedaż tych kategorii pojazdów wzrosła o 19%, do 50 500 sztuk.

Analitycy oczekują, że rynek pozostanie zmienny z powodu krajowej niepewności politycznej, i radzą inwestorom preferować akcje spółek o silnych fundamentach.

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