В Пакистане базовый индекс KSE-100 Пакистанской фондовой биржи снизился на 347,97 пункта, или на 0,21%, до 164 776,44 пункта. Показатель опустился ниже 165 000 пунктов на фоне осторожности инвесторов и продажи акций, сообщает Dawn.

Торговая сессия была волатильной

По данным Topline Securities, индекс в течение сессии колебался в узком диапазоне. Он открылся ростом после предыдущей распродажи и достиг внутридневного максимума в 166 071 пункт, однако фиксация прибыли на более высоких уровнях вернула показатель в отрицательную зону.

Наибольшее влияние на KSE-100 оказали акции Pakistan Telecommunication Company, United Bank, Habib Bank, Lucky Cement и Mari Energies. В совокупности эти компании отняли у индекса 343 пункта.

Объемы торгов выросли

Количество акций, которыми торговали, выросло на 5,72% — до 384 млн. В то же время стоимость торгов сократилась на 9,67% и составила 13,1 млрд пакистанских рупий.

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В материале отмечается, что инвесторы сохраняли осторожность на фоне политической неопределенности после введения губернаторского правления и чрезвычайного положения в провинции Хайбер-Пахтунхва, которой управляет партия PTI. Экономическая обеспокоенность сохранялась, несмотря на оценку министра финансов, согласно которой рост ВВП страны в текущем финансовом году превысит 4% даже в условиях нефтяного шока.

В сентябре продажи автомобилей, легких коммерческих автомобилей, фургонов и внедорожников в Пакистане сократились на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 12% в годовом исчислении — до 15 100 единиц. В то же время в первом квартале 2026/27 финансового года совокупные продажи этих категорий транспортных средств выросли на 19% — до 50 500 единиц.

Аналитики ожидают, что рынок останется волатильным из-за внутренней политической неопределенности, и советуют инвесторам отдавать предпочтение акциям компаний с сильными фундаментальными показателями.

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