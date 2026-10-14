巴基斯坦KSE-100指数跌破165,000点——Dawn

巴基斯坦证券交易所的基准KSE-100指数下跌347.97点，跌幅为0.21%，报164,776.44点。据Dawn报道，在投资者保持谨慎并抛售股票的背景下，该指数跌破165,000点。

交易时段波动较大

根据Topline Securities的数据，该指数在交易时段内于窄幅区间波动。此前一轮抛售后，指数开盘上涨，并触及166,071点的盘中高点，但在较高水平的获利了结使其重回负值区域。

Pakistan Telecommunication Company、United Bank、Habib Bank、Lucky Cement和Mari Energies的股票对KSE-100影响最大。这些公司合计令该指数下跌343点。

交易量上升

成交股票数量增长5.72%，至3.84亿股。与此同时，交易额下降9.67%，至131亿巴基斯坦卢比。

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报道称，在由PTI执政的开伯尔-普什图省实施省长统治和紧急状态后，投资者在政治不确定性的背景下仍保持谨慎。尽管财政部长评估称，即使发生石油冲击，该国本财年GDP增长也将超过4%，经济担忧仍然存在。

9月，巴基斯坦汽车、轻型商用车、厢式货车和SUV的销量较上月下降3%，同比下降12%，至15,100辆。与此同时，在2026/27财年的第一季度，这些类别车辆的总销量增长19%，至50,500辆。

分析人士预计，由于国内政治不确定性，市场将继续保持波动，并建议投资者优先选择基本面强劲公司的股票。

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