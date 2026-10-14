Індекс KSE-100 у Пакистані опустився нижче 165 000 пунктів — Dawn

У Пакистані базовий індекс KSE-100 Пакистанської фондової біржі знизився на 347,97 пункту, або на 0,21%, до 164 776,44 пункту. Показник опустився нижче 165 000 пунктів на тлі обережності інвесторів і продажу акцій, повідомляє Dawn.

Торгова сесія була волатильною

За даними Topline Securities, індекс протягом сесії коливався у вузькому діапазоні. Він відкрився зростанням після попереднього розпродажу та сягнув внутрішньоденного максимуму 166 071 пункт, однак фіксація прибутку на вищих рівнях повернула показник у негативну зону.

Найбільше на KSE-100 вплинули акції Pakistan Telecommunication Company, United Bank, Habib Bank, Lucky Cement і Mari Energies. Сукупно ці компанії відняли від індексу 343 пункти.

Обсяги торгів зросли

Кількість акцій, якими торгували, зросла на 5,72% — до 384 млн. Водночас вартість торгів скоротилася на 9,67% і становила 13,1 млрд пакистанських рупій.

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У матеріалі зазначається, що інвестори зберігали обережність на тлі політичної невизначеності після запровадження губернаторського правління та надзвичайного стану в провінції Хайбер-Пахтунхва, якою керує партія PTI. Економічне занепокоєння зберігалося попри оцінку міністра фінансів, що зростання ВВП країни в поточному фінансовому році перевищить 4% навіть за умов нафтового шоку.

У вересні продажі автомобілів, легких комерційних автомобілів, фургонів і позашляховиків у Пакистані зменшилися на 3% проти попереднього місяця та на 12% у річному вимірі — до 15 100 одиниць. Водночас у першому кварталі 2026/27 фінансового року сукупні продажі цих категорій транспортних засобів зросли на 19% — до 50 500 одиниць.

Аналітики очікують, що ринок залишатиметься волатильним через внутрішню політичну невизначеність, і радять інвесторам надавати перевагу акціям компаній із сильними фундаментальними показниками.

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