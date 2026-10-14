Międzynarodowy Fundusz Walutowy w Bangkoku w Tajlandii wezwał kraje rozwinięte i inne gospodarki do niezwłocznego ograniczenia wydatków publicznych, deficytów budżetowych i obciążeń długiem. Jak informuje Channel NewsAsia, fundusz ostrzegł, że dalsze zwlekanie sprawi, iż korekta budżetowa będzie bardziej bolesna w kolejnych latach.

Wzrost kosztów pożyczania

Dyrektor Departamentu Spraw Fiskalnych MFW Rodrigo Valdes oświadczył, że rosnąca rentowność obligacji skarbowych zwiększa presję na finanse publiczne. Według niego średni poziom długu publicznego zbliża się do 100% PKB, co jest najwyższym wskaźnikiem od czasów II wojny światowej.

Valdes zauważył, że wyniki budżetowe w tym roku okazały się gorsze, niż oczekiwano pół roku i rok temu. Jednocześnie większość krajów rozważa zwiększenie wydatków zamiast zaostrzenia dyscypliny budżetowej.

Dług staje się droższy

MFW prognozuje, że średni efektywny koszt finansowania rządowego wzrośnie do 3,7% w 2031 roku, wobec 2,3% w 2021 roku. W Stanach Zjednoczonych płatności odsetkowe od długu, według szacunków funduszu, osiągną 5,3% PKB w porównaniu z 2,8% przed pandemią COVID-19; będzie to w przybliżeniu odpowiadać prognozowanym wydatkom na Social Security.

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W krajach o niskich dochodach płatności odsetkowe już pochłaniają ponad 15% wpływów podatkowych, podczas gdy w latach 2011–2019 średnia wynosiła około 9%. MFW wezwał takie państwa do wzmocnienia systemów podatkowych i zwiększenia efektywności wydatków.

Presja na budżety

Według danych MFW średnia rentowność 10-letnich obligacji skarbowych krajów G7 wzrosła między lutym a wrześniem o ponad 110 punktów bazowych i osiągnęła najwyższy poziom od niemal dwóch dekad. Fundusz wiąże to z wysokimi cenami ropy, utrzymującą się inflacją, silniejszym popytem inwestycyjnym i szybszym niż oczekiwano rozwojem sztucznej inteligencji.

Fundusz zaznaczył również, że szerokie działania chroniące ludność przed wyższymi cenami energii kosztują łącznie około 0,5% światowego PKB. Ich przedłużenie, według oceny Valdesa, przyczyni się do dalszego wzrostu cen na świecie.

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