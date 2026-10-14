Международный валютный фонд в Бангкоке, Таиланд, призвал развитые страны и другие экономики безотлагательно сокращать государственные расходы, бюджетные дефициты и долговую нагрузку. Как сообщает Channel NewsAsia, фонд предупредил: дальнейшее промедление сделает бюджетную корректировку более болезненной в последующие годы.

Рост стоимости заимствований

Директор департамента по бюджетным вопросам МВФ Родриго Вальдес заявил, что рост доходности государственных облигаций усиливает давление на государственные финансы. По его словам, средний уровень государственного долга приближается к 100% ВВП — самому высокому показателю со времен Второй мировой войны.

Вальдес отметил, что бюджетные результаты в этом году оказались хуже, чем ожидалось полгода и год назад. В то же время большинство стран рассматривают возможность увеличения расходов вместо усиления бюджетной дисциплины.

Долг становится дороже

МВФ прогнозирует, что средняя эффективная стоимость государственного финансирования вырастет до 3,7% в 2031 году против 2,3% в 2021 году. В США процентные выплаты по долгу, по оценке фонда, достигнут 5,3% ВВП по сравнению с 2,8% до пандемии COVID-19; это примерно будет соответствовать прогнозируемым расходам на Social Security.

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В странах с низкими доходами процентные платежи уже поглощают более 15% налоговых поступлений, тогда как в 2011–2019 годах средний показатель составлял около 9%. МВФ призвал такие государства укреплять налоговые системы и повышать эффективность расходов.

Давление на бюджеты

По данным МВФ, средняя доходность 10-летних государственных облигаций стран G7 в период с февраля по сентябрь выросла более чем на 110 базисных пунктов и достигла самого высокого уровня почти за два десятилетия. Фонд связывает это с высокими ценами на нефть, устойчивой инфляцией, более сильным инвестиционным спросом и более высокими, чем ожидалось, темпами развития искусственного интеллекта.

Фонд также отметил, что широкие меры по защите населения от более высоких цен на энергию в совокупности обходятся примерно в 0,5% мирового ВВП. Их продление, по оценке Вальдеса, будет способствовать дальнейшему росту цен в мире.

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