国际货币基金组织在泰国曼谷呼吁发达国家和其他经济体立即削减公共支出、预算赤字和债务负担。正如Channel NewsAsia报道，该基金警告称，进一步拖延将使未来几年的财政调整更加痛苦。

借贷成本上升

国际货币基金组织财政事务部主任罗德里戈·巴尔德斯表示，政府债券收益率上升正在加大公共财政压力。他说，平均公共债务水平正接近GDP的100%，这是自第二次世界大战以来的最高水平。

巴尔德斯指出，今年的财政结果比六个月前和一年前的预期更差。与此同时，大多数国家正在考虑增加支出，而不是加强财政纪律。

债务成本正在上升

国际货币基金组织预测，政府融资的平均有效成本将从2021年的2.3%升至2031年的3.7%。该基金估计，在美国，债务利息支付将达到GDP的5.3%，而COVID-19疫情前为2.8%；这大致将相当于预测的社会保障支出。

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在低收入国家，利息支付已吞噬超过15%的税收收入，而2011年至2019年的平均水平约为9%。国际货币基金组织呼吁这些国家加强税收体系并提高支出效率。

预算面临压力

国际货币基金组织数据显示，G7国家10年期政府债券的平均收益率在2月至9月期间上升了逾110个基点，达到近二十年来的最高水平。该基金将此归因于高油价、持续的通胀、更强的投资需求以及人工智能发展速度快于预期。

该基金还指出，保护民众免受更高能源价格影响的广泛措施合计成本约为全球GDP的0.5%。巴尔德斯估计，延长这些措施将推动全球价格进一步上涨。

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