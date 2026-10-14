W Indiach założyciel grupy medycznej NMC Health B. R. Shetty złożył do Wysokiego Sądu w Bombaju pozew na 15 mld dolarów przeciwko państwowemu Bank of Baroda i 25 innym pozwanym. Biznesmen twierdzi, że bank oraz kilku jego obecnych i byłych pracowników ułatwili oszustwo, które, według jego wersji, było jednym z czynników upadku NMC Health.

The National informuje, powołując się na dokumenty sądowe przejrzane przez Reuters. Shetty domaga się 5 mld dolarów bezpośrednich szkód, 5 mld dolarów szkód pośrednich oraz kolejnych 5 mld dolarów odszkodowania za szkodę reputacyjną.

Stanowisko banku

Bank of Baroda oświadczył, że jeszcze nie otrzymał pozwu, dlatego nie może komentować przedstawionych w nim zarzutów, które nie zostały zweryfikowane przez sąd. Bank zaznaczył, że po doręczeniu dokumentów będzie zdecydowanie bronić swoich interesów i podejmie wszelkie niezbędne kroki.

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Bank poinformował również, że prowadzi w Indiach i ZEA postępowania w sprawie odzyskania od Shetty'ego zadłużenia w wysokości 28 mld rupii, czyli około 294,5 mln dolarów. Według kredytodawcy uzyskał on już kilka orzeczeń sądowych dotyczących biznesmena. Bank of Baroda oświadczył, że natychmiastowa odpowiedzialność nie powstanie, dopóki sąd nie wyda orzeczenia lub bank nie będzie zobowiązany do utworzenia rezerwy na potencjalne wypłaty.

Zarzuty i sprawa NMC Health

Shetty twierdzi, że pracownicy Bank of Baroda ułatwiali operacje cyklicznego transferu środków, ignorowali powtarzające się ostrzeżenia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przyjmowali dokumenty z podrobionymi podpisami. Przedstawiciele biznesmena nie udzielili natychmiastowego komentarza.

NMC Health, która w tamtym czasie była największym prywatnym dostawcą usług medycznych w krajach Zatoki Perskiej, została objęta zarządem zewnętrznym w 2020 roku. Firma zgłosiła długi w wysokości 6,6 mld dolarów, choć wcześniej szacowano je na 2,1 mld dolarów. Pozew Shetty'ego złożono trzy miesiące po tym, jak Bank of Baroda zgodził się zapłacić 600 mln dolarów w celu ugody w sprawie roszczeń administratorów NMC Health.

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