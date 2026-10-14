在印度，医疗集团NMC Health创始人B. R. Shetty向孟买高等法院提起了150亿美元诉讼，被告为国有Bank of Baroda及另外25名被告。该商人称，银行及其数名现任和前任员工协助了欺诈行为，而据他所述，这也是导致NMC Health倒闭的因素之一。

The National报道，路透社查阅了相关法庭文件。Shetty要求赔偿50亿美元直接损失、50亿美元间接损失，以及另外50亿美元的声誉损害赔偿。

银行的立场

Bank of Baroda表示，尚未收到诉状，因此无法就其中尚未经法院审查的指控发表评论。该行指出，在收到送达文件后，将坚决维护自身利益并采取一切必要措施。

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该行还表示，正在印度和阿联酋进行程序，向Shetty追讨280亿卢比债务，约合2.945亿美元。贷款方称，已就该商人获得数项法院裁决。Bank of Baroda表示，在法院作出裁决或该行被要求为可能的赔付款项计提准备金之前，不会产生即时责任。

指控与NMC Health案件

Shetty称，Bank of Baroda员工协助进行循环资金转移操作，无视多次反洗钱警告，并接受带有伪造签名的文件。该商人的代表未立即发表评论。

NMC Health当时是海湾国家最大的私营医疗服务提供商，于2020年进入外部管理程序。该公司披露债务为66亿美元，而此前估计为21亿美元。Shetty提起诉讼的三个月前，Bank of Baroda同意支付6亿美元，以解决NMC Health管理人提出的索赔。

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