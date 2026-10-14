美国9月通胀加速至3.7%——The Hill

美国消费者价格指数9月环比上涨0.6%，年通胀率从8月的3.4%加速至3.7%。美国劳工统计局公布了这些数据，The Hill报道。

汽油价格成为主要因素

美国劳工统计局指出，9月汽油价格上涨9.1%，占消费者价格指数整体月度涨幅的一半以上。能源支出总体上涨5.2%，此前8月上涨2.1%。

根据美国汽车协会的数据，截至10月14日上午，美国一加仑普通汽油价格约为4.33美元。这高于美国和以色列与伊朗战争开始前两天记录的2.98美元。柴油价格约为每加仑6.30美元，比一年前高出约2.41美元。

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对美联储利率的预期

9月数据发布于联邦公开市场委员会下一次就利率作出决定的两周前。在此前的会议上，该委员会将利率上调了四分之一个百分点，试图让通胀接近2%的目标。

18名FOMC官员中有16人在季度预测中预计，今年至少还会加息一次。同时，根据CME FedWatch的数据，交易员估计10月底将利率维持在3.75%至4%区间的概率为78.4%。

克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克表示，持续的通胀可能需要更紧缩的政策。她将价格压力与能源冲击、特朗普总统的关税以及人工智能领域的发展联系起来。

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