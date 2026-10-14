Inflacja w USA przyspieszyła do 3,7% we wrześniu — The Hill

W USA wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł we wrześniu o 0,6% miesiąc do miesiąca, a roczna inflacja przyspieszyła do 3,7% wobec 3,4% w sierpniu. Dane opublikowało amerykańskie Biuro Statystyki Pracy, informuje The Hill.

Ceny benzyny stały się głównym czynnikiem

Ceny benzyny wzrosły we wrześniu o 9,1% i zapewniły ponad połowę całkowitego miesięcznego wzrostu wskaźnika cen konsumpcyjnych, podało Biuro Statystyki Pracy. Łącznie wydatki na energię wzrosły o 5,2% po wzroście o 2,1% w sierpniu.

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego, rano 14 października galon zwykłej benzyny w USA kosztował około 4,33 dolara. Było to więcej niż 2,98 dolara odnotowane dwa dni przed rozpoczęciem wojny USA i Izraela z Iranem. Cena oleju napędowego wynosiła około 6,30 dolara za galon, czyli o około 2,41 dolara więcej niż rok wcześniej.

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Oczekiwania dotyczące stopy Fed

Wrześniowe dane opublikowano dwa tygodnie przed kolejną decyzją Federalnego Komitetu Otwartego Rynku w sprawie stóp procentowych. Na poprzednim posiedzeniu komitet podniósł stopę o ćwierć punktu procentowego, dążąc do zbliżenia inflacji do celu wynoszącego 2%.

Szesnastu z 18 członków FOMC oczekiwało w kwartalnych prognozach co najmniej jeszcze jednej podwyżki stóp w tym roku. Jednocześnie, według CME FedWatch, traderzy oceniali prawdopodobieństwo utrzymania stopy w przedziale 3,75–4% pod koniec października na 78,4%.

Prezeska Banku Rezerwy Federalnej w Cleveland, Beth Hammack, oświadczyła, że utrzymująca się inflacja może wymagać bardziej restrykcyjnej polityki. Powiązała presję cenową z szokami energetycznymi, cłami prezydenta Trumpa oraz rozwojem sektora sztucznej inteligencji.

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