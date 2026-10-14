Инфляция в США ускорилась до 3,7% в сентябре — The Hill

В США индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,6% за месяц, а годовая инфляция ускорилась до 3,7% против 3,4% в августе. Такие данные опубликовало Бюро статистики труда США, сообщает The Hill.

Цены на бензин стали главным фактором

Цены на бензин в сентябре повысились на 9,1% и обеспечили более половины общего месячного прироста индекса потребительских цен, отметило Бюро статистики труда. В целом расходы на энергию выросли на 5,2% после повышения на 2,1% в августе.

По данным Американской автомобильной ассоциации, по состоянию на утро 14 октября галлон обычного бензина в США стоил около 4,33 доллара. Это больше, чем 2,98 доллара, зафиксированные за два дня до начала войны США и Израиля с Ираном. Стоимость дизельного топлива составляла приблизительно 6,30 доллара за галлон, что примерно на 2,41 доллара больше, чем годом ранее.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ожидания относительно ставки ФРС

Сентябрьские данные вышли за две недели до очередного решения Федерального комитета по операциям на открытом рынке относительно процентных ставок. На предыдущем заседании комитет повысил ставку на четверть процентного пункта, пытаясь приблизить инфляцию к целевым 2%.

Шестнадцать из 18 представителей FOMC в квартальных прогнозах ожидали как минимум еще одного повышения ставки в этом году. В то же время, по данным CME FedWatch, трейдеры оценивали вероятность сохранения ставки в диапазоне 3,75–4% в конце октября в 78,4%.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак заявила, что устойчивая инфляция может потребовать более жесткой политики. Она связала ценовое давление с энергетическими шоками, тарифами президента Трампа и развитием сферы искусственного интеллекта.

Читай нас в