Інфляція у США прискорилася до 3,7% у вересні — The Hill

У США індекс споживчих цін у вересні зріс на 0,6% за місяць, а річна інфляція прискорилася до 3,7% проти 3,4% у серпні. Такі дані оприлюднило Бюро статистики праці США, повідомляє The Hill.

Ціни на бензин стали головним чинником

Ціни на бензин у вересні підвищилися на 9,1% і забезпечили понад половину загального місячного приросту індексу споживчих цін, зазначило Бюро статистики праці. Загалом енергетичні витрати зросли на 5,2% після підвищення на 2,1% у серпні.

За даними Американської автомобільної асоціації, станом на ранок 14 жовтня галон звичайного бензину в США коштував близько 4,33 долара. Це більше за 2,98 долара, зафіксовані за два дні до початку війни США та Ізраїлю з Іраном. Вартість дизельного пального становила приблизно 6,30 долара за галон, що на близько 2,41 долара більше, ніж рік тому.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Очікування щодо ставки ФРС

Вересневі дані вийшли за два тижні до чергового рішення Федерального комітету з операцій на відкритому ринку щодо відсоткових ставок. На попередньому засіданні комітет підвищив ставку на чверть відсоткового пункту, намагаючись наблизити інфляцію до цільових 2%.

Шістнадцять із 18 посадовців FOMC у квартальних прогнозах очікували щонайменше ще одного підвищення ставки цього року. Водночас, за даними CME FedWatch, трейдери оцінювали ймовірність збереження ставки в діапазоні 3,75–4% наприкінці жовтня у 78,4%.

Президентка Федерального резервного банку Клівленда Бет Геммак заявила, що стійка інфляція може потребувати жорсткішої політики. Вона пов’язала ціновий тиск з енергетичними шоками, тарифами президента Трампа та розбудовою сфери штучного інтелекту.

Читай нас у