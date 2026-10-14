摩根大通禁止外部AI代理代表客户行事——CNBC

美国银行摩根大通将不允许外部人工智能代理直接访问客户账户并代表客户行事。该行首席执行官杰米·戴蒙表示，此举是出于对客户以及金融机构自身风险的考虑，CNBC报道。

在第三季度业绩电话会议上，戴蒙表示，该行不会允许任何第三方代理进入其系统。他称，风险来自能够大规模运行的自主程序：这类不受控制的代理可能有数千个。

哪些操作受到限制

摩根大通的一名发言人证实，该行已经阻止外部AI代理代表零售客户进行操作。该行不允许第三方通过使用客户的银行登录凭证并以客户身份登录来访问账户。

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与此同时，如果用户通过Plaid或其他中介提供了登录凭证，代理可以以只读模式获取部分大通账户数据，例如余额信息。不过，这类服务无法转账或支付账单。该行没有说明何时会推出保护机制，使代理能够直接与账户交互。

银行自有工具

戴蒙指出，摩根大通在公司内部使用AI代理，并计划在面向客户的产品中使用它们。他表示，该行的做法不是抵制这项技术，而是为客户安全地使用它。

首席财务官杰里米·巴纳姆表示，该行已开始对其自有工具Smart Cash进行定向测试。该工具旨在预测用户的现金流，并调配资金以实现收益最大化。戴蒙还强调，允许外部代理代表自己行事的客户必须了解风险以及责任可能发生转移。

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