Amerykański bank JPMorgan Chase nie będzie pozwalał zewnętrznym agentom opartym na sztucznej inteligencji na bezpośredni dostęp do kont klientów i działanie w ich imieniu. Dyrektor generalny banku Jamie Dimon wyjaśnił to ryzykiem zarówno dla klientów, jak i dla samej instytucji finansowej, podaje CNBC.

Podczas telekonferencji po wynikach trzeciego kwartału Dimon oświadczył, że bank nie dopuści do swoich systemów żadnych agentów zewnętrznych. Jak powiedział, ryzyko stwarzają autonomiczne programy, które mogą działać na dużą skalę: takich niekontrolowanych agentów mogą być tysiące.

Jakie działania ograniczono

Rzeczniczka JPMorgan Chase potwierdziła, że bank już blokuje zewnętrznym agentom AI możliwość wykonywania operacji w imieniu klientów detalicznych. Bank nie pozwala stronom trzecim uzyskiwać dostępu do kont poprzez wykorzystanie bankowych danych uwierzytelniających klientów i logowanie się w ich imieniu.

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Jednocześnie agenci mogą uzyskiwać w trybie tylko do odczytu część danych z kont Chase — na przykład informacje o saldzie — jeśli użytkownik przekazał dane uwierzytelniające przez Plaid lub innego pośrednika. Takie usługi nie mogą jednak przelewać środków ani opłacać rachunków. Bank nie podał terminu wdrożenia mechanizmów ochronnych, które pozwoliłyby agentom bezpośrednio współdziałać z kontami.

Własne narzędzie banku

Dimon zaznaczył, że JPMorgan Chase wykorzystuje agentów AI wewnątrz firmy i planuje stosować ich w produktach dla klientów. Jak powiedział, podejście banku nie polega na przeciwstawianiu się technologii, lecz na jej bezpiecznym wykorzystaniu dla klientów.

Dyrektor finansowy Jeremy Barnum poinformował, że bank rozpoczął ukierunkowane testy własnego narzędzia Smart Cash. Ma ono prognozować przepływy pieniężne użytkownika i przesuwać środki, aby maksymalizować zyskowność. Dimon podkreślił również, że klienci, którzy pozwalają zewnętrznym agentom działać w ich imieniu, muszą rozumieć ryzyko i możliwe przeniesienie odpowiedzialności.

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