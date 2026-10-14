Американский банк JPMorgan Chase не будет разрешать внешним агентам на основе искусственного интеллекта напрямую получать доступ к счетам клиентов и действовать от их имени. Генеральный директор банка Джейми Даймон объяснил это рисками как для клиентов, так и для самого финансового учреждения, сообщает CNBC.

Во время телефонной конференции по итогам третьего квартала Даймон заявил, что банк не допустит в свои системы никаких сторонних агентов. По его словам, риск представляют автономные программы, которые могут действовать в большом масштабе: таких неконтролируемых агентов могут быть тысячи.

Какие действия ограничили

Представительница JPMorgan Chase подтвердила, что банк уже блокирует возможность для внешних ИИ-агентов совершать операции от имени розничных клиентов. Банк не разрешает третьим сторонам получать доступ к счетам путем использования банковских учетных данных клиентов и входа от их имени.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время агенты могут в режиме только для чтения получать часть данных со счетов Chase — например, информацию о балансе, — если пользователь предоставил учетные данные через Plaid или другого посредника. Однако такие сервисы не могут переводить средства или оплачивать счета. Сроков внедрения механизмов защиты, которые позволили бы агентам напрямую взаимодействовать со счетами, банк не назвал.

Собственный инструмент банка

Даймон отметил, что JPMorgan Chase использует ИИ-агентов внутри компании и планирует применять их в клиентских продуктах. По его словам, подход банка заключается не в противодействии технологии, а в ее безопасном использовании для клиентов.

Финансовый директор Джереми Барнум сообщил, что банк начал целевое тестирование собственного инструмента Smart Cash. Он должен прогнозировать денежные потоки пользователя и перемещать средства для максимизации доходности. Даймон также подчеркнул: клиенты, которые позволяют внешним агентам действовать от их имени, должны осознавать риски и возможный перенос ответственности.

Читай нас в