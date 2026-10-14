В Индии основатель медицинской группы NMC Health Б. Р. Шетти подал в Высокий суд Бомбея иск на 15 млрд долларов против государственного Bank of Baroda и еще 25 ответчиков. Бизнесмен утверждает, что банк и несколько его нынешних и бывших сотрудников содействовали мошенничеству, которое, по его версии, стало одним из факторов краха NMC Health.

Об этом сообщает The National со ссылкой на судебные документы, изученные Reuters. Шетти требует 5 млрд долларов прямого ущерба, 5 млрд долларов косвенного ущерба и еще 5 млрд долларов компенсации репутационного вреда.

Позиция банка

Bank of Baroda заявил, что еще не получил иск, поэтому не может комментировать изложенные в нем утверждения, которые не были проверены судом. В банке отметили, что после вручения документов будут решительно защищать свои интересы и примут все необходимые меры.

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Банк также сообщил, что ведет в Индии и ОАЭ производства по взысканию с Шетти задолженности на сумму 28 млрд рупий, или около 294,5 млн долларов. По данным кредитора, он уже получил несколько судебных решений в отношении бизнесмена. По заявлению Bank of Baroda, немедленная ответственность не возникнет, пока суд не примет решение или банк не будет обязан сформировать резерв на возможные выплаты.

Обвинения и дело NMC Health

Шетти утверждает, что сотрудники Bank of Baroda содействовали операциям по циклическому переводу средств, игнорировали повторные предупреждения о противодействии отмыванию денег и принимали документы с поддельными подписями. Представители бизнесмена не предоставили оперативного комментария.

NMC Health, которая на тот момент была крупнейшим частным поставщиком медицинских услуг в странах Персидского залива, перешла под внешнее управление в 2020 году. Компания сообщила о долгах на 6,6 млрд долларов, хотя ранее они оценивались в 2,1 млрд долларов. Иск Шетти был подан через три месяца после того, как Bank of Baroda согласился выплатить 600 млн долларов для урегулирования претензий администраторов NMC Health.

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