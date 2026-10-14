W USA Biuro Kontrolera Waluty przy Departamencie Skarbu (OCC) oświadczyło, że dziewięć największych banków krajowych stosowało polityki ryzyka reputacyjnego, które mogły pozwalać, aby względy polityczne, presja społeczna i czynniki społeczne wpływały na decyzje o świadczeniu usług bankowych. Informuje o tym CNBC.

Analiza skarg i dokumentów

Regulator zbadał dziewięć największych banków znajdujących się pod jego nadzorem. W ramach analizy OCC przeanalizowało prawie 100 tys. skarg i około 420 tys. stron dokumentów.

Według wniosków urzędu wszystkie dziewięć banków stosowało polityki ryzyka reputacyjnego bez jasnych i obiektywnych standardów. Zdaniem OCC takie podejścia mogły stawiać klientów w niekorzystnej sytuacji ze względu na ich poglądy polityczne lub religijne albo zgodną z prawem działalność gospodarczą.

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Związek z wypowiedziami Trumpa

Ustalenia regulatora mogą wzmocnić stanowisko prezydenta Donalda Trumpa, który po powrocie na urząd wielokrotnie oskarżał duże banki o dyskryminację konserwatystów. Trump twierdził również, że po szturmie na Kapitol 6 stycznia 2021 roku banki przestały świadczyć mu usługi, czemu banki zaprzeczały.

Raport opublikowano dzień po tym, jak OCC i inni regulatorzy Departamentu Skarbu USA nałożyli na Bank of America kary przekraczające 1,2 mld dolarów w sprawie odrębnych naruszeń wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. OCC sprawdza również, czy działania banków na rzecz przestrzegania tych wymogów nie przyczyniły się do praktyki zaprzestawania obsługi klientów.

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