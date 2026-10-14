В США Управление контролёра денежного обращения при Министерстве финансов (OCC) заявило, что девять крупнейших национальных банков применяли политики репутационного риска, которые могли позволять политическим соображениям, общественному давлению и социальным факторам влиять на решения о предоставлении банковских услуг. Об этом сообщает CNBC.

Проверка жалоб и документов

Регулятор проверил девять крупнейших банков, находящихся под его надзором. В рамках анализа OCC рассмотрело почти 100 тысяч жалоб и около 420 тысяч страниц документов.

По выводу ведомства, все девять банков использовали политики репутационного риска без чётких и объективных стандартов. По оценке OCC, такие подходы могли ставить клиентов в невыгодное положение из-за их политических или религиозных взглядов либо законной предпринимательской деятельности.

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Связь с заявлениями Трампа

Выводы регулятора могут усилить позицию президента Дональда Трампа, который после возвращения в должность неоднократно обвинял крупные банки в дискриминации консерваторов. Трамп также заявлял, что после штурма Капитолия 6 января 2021 года банки прекратили предоставлять ему услуги, однако банки это отрицали.

Отчёт обнародовали на следующий день после того, как OCC и другие регуляторы Министерства финансов США наложили на Bank of America штрафы на сумму более 1,2 млрд долларов по делу об отдельных нарушениях требований по противодействию отмыванию денег. OCC также проверяет, не способствовали ли усилия банков по соблюдению этих требований практике прекращения обслуживания клиентов.

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