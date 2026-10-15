Grupa posiadaczy międzynarodowych obligacji Senegalu o wartości nominalnej około 2,2 mld dolarów pisemnie ostrzegła władze kraju przed możliwym zmniejszeniem kwoty głównej długu. Jak informuje The Rio Times, w liście wskazano, że taki krok może znacząco przedłużyć negocjacje restrukturyzacyjne.

Stanowisko posiadaczy obligacji

Grupa posiada obligacje o wartości nominalnej 2,2 mld dolarów z łącznej puli międzynarodowych papierów dłużnych Senegalu o wartości 5,2 mld dolarów. Stanowi to około 42% wszystkich takich zobowiązań. List wysłano w odpowiedzi na zapytanie rządu skierowane do największych grup wierzycieli dotyczące ich kluczowych warunków negocjacyjnych.

Według senegalskich mediów doradcą finansowym grupy jest Alvarez & Marsal, a doradcą prawnym — amerykańska kancelaria White & Case. Jednocześnie sam list nie został podany do publicznej wiadomości, a firmy zaangażowane w negocjacje nie potwierdziły stanowiska opisanego w doniesieniach.

Plan restrukturyzacji

1 września Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Planowania Senegalu przedstawiło plan uregulowania długu publicznego PTDS. Rząd zamierza zastosować zaktualizowany mechanizm G20 Common Framework i prowadzić równoległe negocjacje ze wszystkimi wierzycielami zewnętrznymi. Dług denominowany we frankach CFA nie został objęty planem, ponieważ rynek regionalny jest ważnym źródłem finansowania państwa.

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6 października pracownicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego przeprowadzili pierwsze wirtualne spotkanie przedstawicieli Senegalu z wierzycielami zewnętrznymi. Według lokalnych mediów Dakar liczy na osiągnięcie wstępnych porozumień do grudnia.

Program MFW

Pracownicy MFW osiągnęli już z Senegalem porozumienie na szczeblu personelu w sprawie nowego programu rozszerzonego kredytowania o wartości około 2,2 mld dolarów. Jego uruchomienie wymaga zatwierdzenia przez radę wykonawczą funduszu. Rząd kraju liczy na otrzymanie pierwszej płatności już w listopadzie.

Według władz Senegalu deficyt budżetowy zmniejszył się z 13,4% PKB w 2024 roku do 6,4% w 2025 roku. Jednocześnie rząd prognozuje spowolnienie wzrostu gospodarczego z 6,7% w 2025 roku do 2,7% w 2026 roku.

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