Группа держателей международных облигаций Сенегала номинальной стоимостью около $2,2 млрд письменно предостерегла власти страны от возможного сокращения основной суммы долга. Как сообщает The Rio Times, в письме говорилось, что такой шаг может существенно затянуть переговоры о реструктуризации.

Позиция держателей облигаций

Группа владеет облигациями номинальной стоимостью $2,2 млрд из общего объема международных долговых бумаг Сенегала на $5,2 млрд. Это составляет примерно 42% всех таких обязательств. Письмо направили в ответ на запрос правительства к крупнейшим группам кредиторов об их принципиальных условиях переговоров.

По данным сенегальских СМИ, финансовым советником группы является Alvarez & Marsal, а юридическим — американская юридическая фирма White & Case. В то же время само письмо публично не обнародовали, а компании, участвующие в переговорах, не подтвердили описанную в сообщениях позицию.

План реструктуризации

1 сентября Министерство экономики, финансов и планирования Сенегала представило план урегулирования государственного долга PTDS. Правительство намерено применить обновленный механизм G20 Common Framework и вести параллельные переговоры со всеми внешними кредиторами. Долг, номинированный во франках КФА, в план не включили, поскольку региональный рынок является важным источником финансирования государства.

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6 октября сотрудники Международного валютного фонда провели первую виртуальную встречу представителей Сенегала с внешними кредиторами. По сообщениям местных СМИ, Дакар рассчитывает достичь принципиальных договоренностей до декабря.

Программа МВФ

Сотрудники МВФ уже достигли с Сенегалом договоренности на уровне персонала о новой программе расширенного кредитования объемом около $2,2 млрд. Для ее запуска необходимо одобрение исполнительного совета фонда. Правительство страны рассчитывает получить первый платеж уже в ноябре.

По данным властей Сенегала, дефицит бюджета сократился с 13,4% ВВП в 2024 году до 6,4% в 2025 году. В то же время правительство прогнозирует замедление экономического роста с 6,7% в 2025 году до 2,7% в 2026 году.

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