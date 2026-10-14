В Египте официальный курс национальной валюты к доллару США на закрытии торгов 14 октября 2026 года ослаб до 53,18 фунта за доллар — самого низкого уровня с 19 мая. По данным Центрального банка Египта, курс покупки доллара составлял 53,04 фунта, а курс продажи — 53,18 фунта.

Как сообщает The Rio Times, накануне доллар стоил 52,90 фунта. Таким образом, дневное изменение курса составило около 0,5%. Государственные National Bank of Egypt и Banque Misr в конце дня продавали доллар по 53,15 фунта, тогда как частный Commercial International Bank установил курс продажи на уровне 53,18 фунта.

Продажи госдолга и спрос на доллар

14 октября иностранные инвесторы были чистыми продавцами египетских казначейских векселей на 5,8 млрд фунтов, или примерно на 109 млн долларов. Аналитики, которых цитируют египетские СМИ, связывают давление на фунт с ростом спроса на доллары из-за более дорогих энергоносителей, региональной напряженности и более высокой доходности американских облигаций.

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Египет импортирует больше нефтепродуктов, чем экспортирует. По данным источника, дефицит торговли нефтяными товарами в финансовом году, завершившемся в июне, вырос на 31,5%. Ослабление фунта повышает стоимость импорта энергоносителей, который страна оплачивает в долларах.

Факторы поддержки валюты

В то же время денежные переводы от египтян из-за рубежа в январе—августе выросли на 27,2% — до 33,9 млрд долларов по сравнению с 26,6 млрд долларов за аналогичный период 2025 года. Банковский эксперт Мохамед Абдель Ааль заявил, что денежные переводы и рекордные доходы от туризма сдерживают резкое падение курса. Он ожидает, что в течение следующих двух месяцев курс будет колебаться в диапазоне 52–53 фунтов за доллар.

Международный валютный фонд 30 июля завершил седьмой пересмотр кредитной программы Египта, что открыло стране доступ примерно к 1,5 млрд долларов нового финансирования. Фонд призвал Каир сохранять гибкий валютный курс и наращивать резервы, а также прогнозировал инфляцию на уровне 16,7% во второй половине 2026 года.

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