2026年10月14日交易收盘时，埃及本国货币兑美元的官方汇率走弱至1美元兑53.18埃及镑，为5月19日以来的最低水平。根据埃及中央银行的数据，美元买入价为53.04埃及镑，卖出价为53.18埃及镑。

据The Rio Times报道，前一天美元报52.90埃及镑。因此，单日汇率变动约为0.5%。当日结束时，国有的National Bank of Egypt和Banque Misr以53.15埃及镑的价格卖出美元，而私营的Commercial International Bank将美元卖出价定为53.18埃及镑。

国债抛售与美元需求

10月14日，外国投资者净卖出价值58亿埃及镑、约合1.09亿美元的埃及国库券。埃及媒体援引的分析人士将埃及镑承压与能源价格上涨、地区紧张局势以及美国债券收益率上升导致的美元需求增加联系起来。

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埃及进口的石油产品多于出口。消息来源称，在截至6月的财政年度中，石油商品贸易逆差增长了31.5%。埃及镑走弱推高了能源进口成本，该国以美元支付这些进口。

支撑货币的因素

与此同时，1月至8月，海外埃及人的汇款增长27.2%，达到339亿美元，而2025年同期为266亿美元。银行业专家穆罕默德·阿卜杜勒·阿尔表示，汇款和创纪录的旅游收入抑制了汇率大幅下跌。他预计，未来两个月汇率将在1美元兑52至53埃及镑的区间内波动。

7月30日，国际货币基金组织完成了对埃及贷款计划的第七次审查，使该国能够获得约15亿美元的新融资。该基金呼吁开罗维持灵活的汇率并增加储备，同时预测2026年下半年通胀率将为16.7%。

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